Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 7. gün atölyeler, söyleşi ve Sefo konseriyle geçti - Son Dakika
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Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 7. gün atölyeler, söyleşi ve Sefo konseriyle geçti

Çanakkale Kültür Yolu Festivali\'nde 7. gün atölyeler, söyleşi ve Sefo konseriyle geçti
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Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin yedinci günü, seramik ve ahşap kaşık atölyeleri, 'Bilge İnsan' söyleşisi ve Troya Müzesi'ndeki kısa film gösterimiyle tamamlandı. Çocuklar rehberli müze gezisiyle Troya tarihini keşfederken, akşam Anadolu Hamidiye Tabyası'nda Sefo konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, yedinci gününü tarih, sanat ve kültür dolu etkinliklerle tamamladı.

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da gerçekleştirilen "Geleneksel Çanakkale Seramik Dekorları ve Fırça Tekniğinde Kartpostal Tasarımları Atölyesi", geleneksel seramik sanatını uygulamalı bir çalışmayla buluşturdu.

Aynı alanda düzenlenen "Ahşap Kaşık Yapım Atölyesi"nde Türk el sanatları ve mutfak kültüründe köklü bir yere sahip olan ahşap kaşık yapımı anlatıldı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi, "Bilge İnsan" isimli kişisel gelişim söyleşisine ev sahipliği yaptı. Yerel yazar Mustafa Gür'ün katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, "Bilge İnsan" kitabı üzerinden bireysel gelişim ve farkındalık konuları ele alındı.

"Fallen From Olympus" Kısa Film Gösterimi, Troya Müzesi'nde gerçekleştirildi. Troya Savaşı sırasında ölümle yüzleşen bir savaşçının, ölüm tanrısı Thanatos ile savaşın anlamsızlığı üzerine konuşmasını konu alan film, mitolojik anlatıyı farklı bir bakış açısıyla ele aldı.

Çocuklar şehrin tarihini rehber eşliğinde keşfetti

Yedinci günün çocuklara yönelik programında Çocuklar İçin Rehberli Müze Gezisi yer aldı. Troya Müzesi'nde düzenlenen ve uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen müze turunda minikler, Troya'nın tarihine ve müzede sergilenen eserlere yakından baktı.

Gezinin ardından çocuk etkinlik alanında ara-bul ve boyama çalışmaları gerçekleştirildi. Müze ortamında başlayan keşif, yaratıcı etkinliklerle devam ederken çocuklar tarihi ve sanatı eğlenceli bir deneyimle bir araya getirdi.

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da festival boyunca her gün ziyarete açık olan "Yaşayan Miras: Çanakkale Sergisi" yedinci günde de sanatseverleri ağırladı.

Çanakkale'nin tarihsel ve kültürel birikimini geleneksel sanatlar ve zanaatlar üzerinden ortaya koyan sergide, farklı sanat dallarından seçkin eserler yer aldı. Çini, seramik, ebru, tezhip, keçe ve hüsnühat gibi alanlardan örneklerin bir araya getirildiği sergi, geçmişten bugüne aktarılan bilgi ve üretim kültürünü aynı çatı altında buluşturdu.

Festival kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde Sefo konser verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 7. gün atölyeler, söyleşi ve Sefo konseriyle geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 7. gün atölyeler, söyleşi ve Sefo konseriyle geçti - Son Dakika
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