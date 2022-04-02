Çanakkale mobil müze tırı AŞTİ'de - Son Dakika
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Çanakkale mobil müze tırı AŞTİ'de

02.04.2022 01:16

Çanakkale mobil müze tırı AŞTİ'deANKARA Her gün binlerce yolcunun ortak noktası olan Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri (AŞTİ), Çanakkale Savaşı'ndan kalma objelerin yer aldığı ve videoların gösterildiği Çanakkale Mobil Müze Tırına ev sahipliği yapıyor.

Çanakkale mobil müze tırı AŞTİ'de

ANKARA Her gün binlerce yolcunun ortak noktası olan Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri (AŞTİ), Çanakkale Savaşı'ndan kalma objelerin yer aldığı ve videoların gösterildiği Çanakkale Mobil Müze Tırına ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin dört bir yanında tarihi anlatan eserleriyle il il gezen Çanakkale Mobil Müze Tırın bir başka durağı da AŞTİ oldu. İçinde Çanakkale Savaşı'ndan kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askerlerini sembolize eden heykel ve videoların gösterildiği müzeyi AŞTİ'deki ilk gününde; Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Kemal Çokakoğlu, BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya, BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski, bürokratlar ve Başkentliler ziyaret etti.

Mobil müze 2 Nisan'a kadar AŞTİ'de ziyarete açık

Tırı gezerek yetkililerden bilgi alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Kemal Çokakoğlu Çanakkale'nin tarihteki yerinin çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Türk tarihinin dönüm noktalarından birisi Çanakkale Savaşlarıdır. Binlerce şehidimizin anısını canlandırmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mobil tırının Türkiye çapındaki gezilerinden bir durağı da AŞTİ oldu. Hem Çanakkale şehitleri ve gazilerimizin anısının canlandırılması hem de değerli hatıralarının taze tutulması adına bu tırın burada sergilenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmeti kısa süreliğine de olsa AŞTİ'de vatandaşlarımızın hizmetine sunma fırsatı bulduk."

Ülkenin tamamını gezen tırı AŞTİ'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya da, "Çanakkale Mobil Müze Tır'ını 1 buçuk senedir getirtmeye çalışıyoruz. Programları çok yoğun ancak bugüne nasip oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili personeline ve kendi personelime teşekkür ediyorum. Ankara halkını da Cumhuriyetimizin Başkenti otogarımızda Çanakkale Destanını yeniden yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Çanakkale Savaşı'nda yaşananları günümüze aktaran savaş objeleri, materyaller, videolar ve döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin bulunduğu tır, AŞTİ'nin giden yolcu girişinde 2 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'e kadar gezilebilecek.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale, Ankara, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale mobil müze tırı AŞTİ'de - Son Dakika


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