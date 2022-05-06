Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Yalova'da - Son Dakika
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Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Yalova'da

06.05.2022 17:28

Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Yalova'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na ait Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi'nin son durağı Yalova oldu.

Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Yalova'da

YALOVA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na ait Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi'nin son durağı Yalova oldu.

Çanakkale Savaşları'nın kültürel ve manevi değerlerinin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Türkiye'nin 81 iline giderek kapılarını ziyaretçilere açan mobil müze, 3 gün boyunca Yalova'da kalacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda 6-8 Mayıs 2022 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak mobil müzede savaş dönemine ait çeşitli materyaller, videolar ve savaş objeleri sergileniyor.

Proje Koordinatörü Engin Karataş, pandemi nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde müzenin hizmet verdiğini belirtti. Müzeye çevrilen tırında 7 ayrı vitrinin bulunduğu kaydeden Karataş, 10'ar kişilik gruplarla vatandaşları içeri aldıklarını belirterek, "Bu vitrinlerde tarihi eserler, savaş belgeselleri ve görseller eşliğinde Çanakkale Savaşları halkımıza tanıtılmaktadır. Çanakkale Savaşı'ndan kalmış askeri ekipmanlar, üniformalar, yine cephelerden şehitlerimizin annelerine yazmış olduğu mektupları sergiliyoruz" dedi.

Mobil müze 3'üncü turunda

2 Temmuz 2020 tarihinde "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerde Çanakkale" ülküsüyle mobil müzenin yola çıktığını sözlerine ekleyen Karataş, "81 ili gezip üzerine bir tur daha gerçekleştirdik. Şu anda 3'üncü turumuzdayız. Bugüne kadar 200 binin üzerinde misafirimizi ağırladık" ifadesini kullandı.

Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Yalova'da
Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Yalova'da
Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Yalova'da
Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Yalova'da
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Çanakkale, Turizm, Yalova, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Yalova'da - Son Dakika


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