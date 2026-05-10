Canik\'te mangala coşkusu

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen geleneksel Canik Mangala Turnuvası, yoğun katılımla renkli görüntülere sahne oldu.

Canik Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Canik Mangala Turnuvası'nda aileler ve gençler birincilik için kıyasıya mücadele etti. "Bağımsız Gelecek" temasıyla düzenlenen turnuvada, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulurken aile içi iletişimin güçlendirilmesi hedeflendi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, Canik Mangala Turnuvası'nı her yıl farklı temalarla düzenlemeyi sürdürdüklerini belirterek, "Canik Mangala Turnuvamızla ailelerimizle buluştuk, gençlerimizin sevincine ortak olduk. Tarihi akıl, zeka ve strateji oyunumuz Mangala'nın etrafında buluştuğumuz turnuvamızı bu yıl Bağımsız Gelecek temasında gerçekleştirdik. Bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir gelecek için buluştuğumuz turnuvamızda ayrıca aile kavramının önemini bir kez daha hatırlatarak aile içi iletişimin güçlenmesini de hedefledik" dedi.

Başkan Sandıkçı, Canik'te öğrencilerin hizmetine sunulan 27 adet Canik Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı ile eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, bu sınıflarda öğrencilerin tarihi akıl ve strateji oyunlarıyla buluşturulduğunu söyledi. Sandıkçı, öğrencilerin bu oyunlar sayesinde eğlenirken öğrenme fırsatı yakaladığını ve mantık yürütme ile problem çözme gibi bilişsel becerilerini geliştirdiğini kaydetti.

Canik Belediyesi ile Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuva, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN