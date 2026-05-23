Çankırı\'da Müzeler Günü Kutlandı

Çankırı'da 18 Mayıs Müzeler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen sergide eskiye dönük el sanatları ürünler vatandaşla buluştu.

Çankırı'da, 18 Mayıs Müzeler Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen sergide çeşitli eskiye dönük el sanatları ürünler vatandaşla buluştu. Çankırı Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası yansıtan çok sayıda eser sergilendi. Sergide müzede bulunan tarihi eserlerin resmedildiği çizimler, seramik çalışmaları ve çeşitli el sanatları ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Özellikle öğrenciler tarafından hazırlanan desen çalışmaları ve el emeği ürünler dikkat çekti. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, tarihi eserlerden ilham alınarak hazırlanan çalışmaları inceleme fırsatı buldu.

"İki yıldır düzenli olarak bu etkinliğe katılıyoruz"

Düzenli olarak etkinliğe katıldıklarını söyleyen Atatürk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni iki yıldır düzenli olarak bu etkinliğe katılıyoruz. Bu yıl da farklı olarak desen çalışmalarıyla katıldık. Öğrenciler arkeoloji bölümünü gezdiler, ardından Şirin Zerey Koç, "Öğrencilerimizle birlikte çalışmaları atölye ortamında tamamladık. Dileyen öğrenciler karakalem, dileyen ise pastel boya ile çalıştı. Toplamda 22 eserimiz var. Bunlar müzedeki arkeoloji bölümü eserlerinden esinlenilerek yapıldı. Çocuklarımız kendi yorumlarını da katarak güzel çalışmalar ortaya çıkardı. Çalışmalarımızdan iki tanesi karakalem" dedi.

"24 farklı seramik çalışmamı getirdim"

24 farklı sereini müzede sergildiğini söyleyen Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Elçin Telli, "Çankırı Müzesi'ne 24 farklı seramik çalışmamı getirdim. Her biri iki kez fırınlandı ve 940 derecede pişirildi. Müzeler Günü kapsamında buraya geldim ancak sergim yaklaşık bir ay açık kalacak. Bu sergide üç farklı konuyu ele aldım. Küçük Ağrı Dağı, Büyük Ağrı Dağı ve İnandık Vazosu gibi ürünler yer alıyor. Burada okulları ve vatandaşları ağırlıyoruz. Katılımcılardan yoğun ilgi görüyoruz" diye konuştu.

Çankırı Müzesi Müdürü Demet Göçer Yıldız ise "18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü nedeniyle müzemizde çeşitli etkinlikler yaptık. İnsanlarımız mutlu oldu, bizler de mutlu olduk" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI