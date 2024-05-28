Çankırı Müzesi, Ziyaretçilerini 8,5 Milyon Yıl Öncesine Götürüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çankırı Müzesi, Ziyaretçilerini 8,5 Milyon Yıl Öncesine Götürüyor

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Çankırı'da bulunan Çankırı Müzesi, 8,5 milyon yıllık fosillerin sergilendiği bir tarih müzesidir. İkinci Abdülhamit döneminde yapılan ve uzun yıllar hükümet konağı olarak kullanılan bina, 2017 yılında restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür. Müzede sergilenen zürafagiller, gergedangiller, kılıç dişli kaplan gibi hayvanlara ait fosiller, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarmaktadır. Çankırı Müzesi, hem Çankırı hem de diğer illerden gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmektedir.

28.05.2024 09:20
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Bu müze ziyaretçilerini 8,5 milyon yıl öncesine götürüyor

ÇANKIRI - Çankırı'da 8,5 milyon yıllık fosillerin sergilendiği Çankırı Müzesi ziyaretçilerini tarih yolculuğa çıkartıyor.

İkinci Abdülhamit döneminde yapılan ve yaklaşık 90 yıl hükümet konağı olarak hizmet veren bina, 2017 yılında restorasyon çalışmasının ardından müzeye dönüştürüldü. Tarihi binada yer alan Çankırı Müzesi'nde sergilenen zürafagiller, gergedangiller, kılıç dişli kaplan gibi hayvanlara ait 8,5 milyon yıllık fosiller, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartıyor. Müze Çankırı ve il dışından gelen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

"Burada soyu tükenmiş birçok hayvanın fosilleri sergileniyor"

Müzeyi ziyarete gelen vatandaşlardan Muhammet Demirbaş, "Çankırı Müzesi'ne çocuklarımızla birlikte geldik. Burada soyu tükenmiş birçok hayvanın fosilleri sergileniyor. Özellikle çocuklarımızın ilgisini çok çekti. Bizim için de güzel bir aktivite oldu, beğendik" dedi.

Çankırı Müzesi, Ziyaretçilerini 8,5 Milyon Yıl Öncesine Götürüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çankırı Müzesi, Ziyaretçilerini 8,5 Milyon Yıl Öncesine Götürüyor - Son Dakika

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