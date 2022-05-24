Çankırı'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika
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Çankırı'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı

24.05.2022 18:13

Çankırı'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı Çankırı'da "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde düzenlenen etkinlikte tanıtımı yapılan yöresel yiyecekler, katılımcılara ikram edildi.

Çankırı'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı

ÇANKIRI - Çankırı'da "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde düzenlenen etkinlikte tanıtımı yapılan yöresel yiyecekler, katılımcılara ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Çankırı Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Karatekin Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Çankırı mutfağında önemli yeri olan coğrafi işaretli tutmaç çorbası, sarımsaklı et, Çankırı pıhtısı, yumurta ve höşmerim tatlısı, küpecik peyniri, Eldivan yağlı çöreği, ince ekmek muskası ve Şabanözü bazlaması, etkinliğe katılanların ilgisini çekti. Etkinlikte, tanıtımı yapılan yöresel lezzet tutmaç çorbası ziyaretçilere ikram edildi.

Yöresel yiyeceklerin kültürel miras olduğunu belirten Vali Abdullah Ayaz, "Bunlar kültürel miras. Belki yapanlar azaldıkça geleceğe nakillerinde de sıkıntı olabilir diye biz bu şekilde geniş kitlelere ulaşması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz koordinasyonunda etkinlik düzenledik. Amacımız hedefimiz özellikle yeni nesle, gelecek nesillere bu kültürel mirası taşımak, unutulmasını engellemek" dedi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de, "İlk yumurta tatlımız vardı coğrafi işaretini aldığımız. Sonradan da 6 tane ilave ettik. 5 tane de şuanda askıda ürünümüz var. Şehrimizin ekonomik ve kültürel anlamda tanıtılabilmesi için turizm çok önemli. Bizim de hedefimiz tuz mağarasıyla 1 milyon ziyaretçiye açmak. Türkiye'de bir ilk olacak inşallah. İnsanlar yöresel ürünleri yiyebilmesi için seyahatlerde bulunuyorlar" diye konuştu.

Çankırı'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı
Çankırı'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı
Çankırı'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı
Çankırı'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı

YORUMLAR
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Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor
Kaynak: İHA

Emine Erdoğan, Çankırı, Turizm, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çankırı'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika


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