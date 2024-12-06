Cansu Taşkın, Müzikonair Ödülleri\'nde \'En İyi Çıkış Yapan Şarkı\' Ödülünü Kazandı

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MÜZİKONAİR'IN 11'inci Yıl Prestij Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Şarkı' ödülünün sahibi Cansu Taşkın'ın yeni şarkısı 'Bu Aşk Biter Mi' oldu. 22 Kasım'da yayımlanan şarkı, yalnızca bir hafta içinde dijital platformlarda 1 milyon izlenme barajını aştı.

Söz ve müziği Elif Vurgun'a, aranjesi ise Ozade'ye ait olan şarkının yönetmenliğini Alhosin Albiski'nin üstlendi. Klip ise Netd Müzik YouTube kanalında yayımlandığı ilk haftada geniş bir kitleye ulaştı.

Sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz ve Sevtap Gül'ün üstlendiği ve yöneticiliğini Özcan Beylan'ın yaptığı Müzikonair 11'inci Yıl Prestij Ödülleri, 2 Aralık akşamı İstanbul'da düzenlendi. Gecede müzik dünyasının isimleri bir araya gelirken, Cansu Taşkın 'En İyi Çıkış Yapan Şarkı' ödülüne layık görüldü.

'BU ÖDÜL, ŞARKIYA GÖNÜL VEREN HERKESİN BAŞARISIDIR'

Ödül konuşmasında duygu dolu sözler sarf eden Taşkın, "Bu ödül, şarkıya gönül veren herkesin başarısıdır. Beni destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Müziğe olan tutkum ve yolculuğum bu ödülle daha da anlam kazandı" dedi.