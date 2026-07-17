Trabzon'da Çataltepe Şehitleri Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Çataltepe Şehitleri Anıldı

Trabzon\'da Çataltepe Şehitleri Anıldı
17.07.2026 14:42  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Maçka ilçesi Çataltepe'de 1916'da Osmanlı Rus savaşı sırasında şehit düşen kahramanlar için anma programı düzenlendi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Çataltepe'de 1916'da Osmanlı Rus savaşı sırasında şehit düşen kahramanlar için anma programı düzenlendi.

Çataltepe Şehitliği'nde düzenlenen anma programına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Maçka Galyan Çataltepe Şehitliği Derneği Başkanı Ali Himmet İskenderoğlu, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "110 sene önce kahramanlık göstererek yüzlerce vatan evladının toprağa düştüğü Çataltepe'de şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Onların sayesinde ayaktayız" dedi.

Çataltepe şehitlerine yönelik merhum amcası Ali Fahri Genç'in de uzun yıllar araştırma yaptığını belirten Başkan Genç, "Ben o zaman üniversite öğrencisiydim. Genelkurmay ile yıllar süren yazışmalar yaptık. Önceleri bilgi alamadık ama ısrarlı yazışmalar sonucunda şehitlerimiz ile ilgili resmi rakamlar ortaya çıktı. Bu işe vesile olan amcamı da huzurlarınızda rahmetle ve minnetle anmak istiyorum. İnşallah hepimiz şehitlerimizin şefaatine nail oluruz. Burayı inşallah hep beraber el ele verip daha da güzelleştireceğiz. Eğer şehitlerimizin sayesinde ilelebet bağımsız Türk devletiysek vefamızı da göstereceğiz. Yollarımızın durumunu da gördüm. Bu konuyu valimizle de paylaşacağım. İnşallah hem bakanlığımızın hem de Büyükşehir Belediyemizin bütçesinden, Maçka ve Yomra belediye başkanlarımızla, değerli kaymakamımızla el ele vererek yollarımızda daha güzel çalışmalar yapacağız" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Osmanlı, Trabzon, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Çataltepe Şehitleri Anıldı - Son Dakika

ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı

14:58
Seda Sayan’ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 15:11:16. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Çataltepe Şehitleri Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.