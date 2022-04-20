ÇDSO, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konseri verecek - Son Dakika
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ÇDSO, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konseri verecek

20.04.2022 13:42
ÇDSO, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verecek.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamada, 22 Nisan Cuma saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konseri Eray İnal yönetecek.

Tuna Tüney ve Tuna Bilgin'in solist olarak yer alacağı konser, Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" uvertürüyle başlayacak.

Tuna Tüney'in, Mozart'ın 15 numaralı piyano konçertosunu seslendireceği programın ikinci yarısında Tuna Bilgin, Beethoven'ın 4 numaralı piyano konçertosunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ÇDSO, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' konseri verecek - Son Dakika


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