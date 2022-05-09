ÇDSO, yaylı çalgılar konseri verecek - Son Dakika
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ÇDSO, yaylı çalgılar konseri verecek

09.05.2022 17:36
ÇDSO, yaylı çalgılar konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), yaylı çalgılar konseri verecek.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), yaylı çalgılar konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, "Dünya sahnelerinden genç Türkler" serisi, 2021-2022 sanat sezonu boyunca dünya çapında başarılarıyla ün yapmış genç Türk sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Serinin 10'uncu konserinde Adana'da doğmuş ve yetişmiş önemli genç keman sanatçısı Ezgi Su Apaydın solist sanatçı olarak yer alacak.

Programın ilk yarısında Apaydın, Barok dönemin en önemli bestecilerinden Vivaldi'nin klasik müziğe damgasını vurmuş "Mevsimler" adlı eserini yorumlayacak.

Programın ikinci ve üçüncü yarısında orkestra Bach'ın "Brandenburg Konçerto No.3" ve Mozart'ın "Divertimento" adlı eserlerini seslendirecek.

???????Konser, 13 Mayıs 2022 Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda izlenebilir.

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Çukurova, Konser, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ÇDSO, yaylı çalgılar konseri verecek - Son Dakika


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