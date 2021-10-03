Çekya'da, Türk çocuklar için hafta sonu okulu eğitime başladı - Son Dakika

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın teşvikiyle kurulan Çek-Türk Dostluk Derneği, Çekya'nın başkenti Prag ve çevresinde yaşayan 3-8 yaş grubu Türk çocuklarına yönelik hafta sonu eğitim verecek okul projesini hayata geçirdi.

Hafta sonu okulunun açılış törenine Büyükelçi Bağış, sefire Beyhan N. Bağış ve Müsteşar Behiç Hatipoğlu katıldı.

Bağış, burada yaptığı konuşmada, dernek başkanı Kristyna Koç ve eşi Taner Koç ile çocuklarını getiren tüm ailelere teşekkür ederek, gurbette büyüyen Türk çocuklarının milli bilinç ile yetişmesinin önemini vurguladı.

Türkiye Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hazırlanan ve üzerinde Prag Büyükelçiliğinin logosunun bulunduğu 9 taş, 3 taş gibi geleneksel Türk oyunlarının yer aldığı hediye paketleri Bağış çifti tarafından açılışa gelen ailelere taktim edildi.