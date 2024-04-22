Çekyalı keman sanatçısı Afyonkarahisar\'da klasik müzik yolculuğuna çıkıyor

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Çekyalı 18 yaşındaki keman sanatçısı Daniel Matejca, kemanıyla Afyonkarahisar halkını klasik müzik yolculuğuna çıkarıyor.

Prag Sahne Sanatları Akademisi'nde öğrenim gören Matejca, 4 yaşında müzisyen anne ve babasının rehberliğinde keman çalmaya başladı.

Çeşitli yarışmalarda dereceleri bulunan ve çok sayıda konsere katılan Matejca, son 3 yıldır Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde kemanıyla eserleri seslendiriyor.

Matejca, 23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali için geldiği kentte, müzik çalışmalarıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hayatı müzik üzerine kurulu

Genç sanatçı Matejca, dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların katılım gösterdiği yarışmalarda iyi performans göstermenin kendisi için çok onur verici olduğunu söyledi.

Hayatının müzik üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Matejca, "Kendimi solo müzisyen olarak geliştiriyorum. Kariyerim böyle devam etmezse, ikinci planım da yaylı çalgılar alanında bir grupta yer almak olur. Yeter ki ben müzik yapayım. Bunun dışında da bazen de piyano çalıyorum. Alanım klasik müzik olsa da ara sıra cazda yapıyorum." diye konuştu.

Sanatını farklı kültürlerle paylaşmaktan keyif alıyor

Matejca, dünyanın farklı ülkelerine konser vermeye gittiğini, farklı kültürlerle tanışmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.

Afyonkarahisar'daki konserlerinde Çekya'nın müziklerini çaldığını belirten Matejca, "Çekya müziğini, Türk insanına dinletebilmek ve farklı bir kültüre sunabilmek benim için çok güzel ve büyük onur. Bunun için de çok mutluyum." dedi.

Festivalin Afyonkarahisar-Prag dostluğu açısından önemli olduğuna dikkati çeken Matejca, "Festivalin Çekya tarafının organizatörleri, yeni müzisyenleri Afyonkarahisar'a getirmeye çalışıyor. Ben, Afyonkarahisar'daki Türk müzisyenlerin de Prag da konser vermelerini isterim." ifadelerini kullandı.