Cemalettin Polattaş'ın Antika Aşkı - Son Dakika
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Cemalettin Polattaş'ın Antika Aşkı

Cemalettin Polattaş\'ın Antika Aşkı
05.07.2026 11:02
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Emekli Cemalettin Polattaş, 18 yıldır antikacılık yaparak tarihi eşyaları yeni alıcılara sunuyor.

Çorum'da çocukluktan beri antika eşyalara ilgi duyan Cemalettin Polattaş, emekli olduktan sonra başladığı antikacılığı 18 yıldır sürdürüyor. Satın aldığı antika eşyalara dükkanında bakım yapan Polattaş, yeni alıcılarıyla buluşturuyor.

Çorum'da yaşayan Cemalettin Polattaş, emekli olduktan sonra çocukluktan beri devam eden antikacılığı profesyonel işi haline getirmeye karar verdi. 18 yıl önce Çorum il merkezinde bulunan Veli Paşa Hanı'nda kendi dükkanını açan Polattaş, yıllardır mesleğini büyük aşkla yapıyor. Satın aldığı antika eşyaları dükkanına getiren Polattaş, bakımını, temizliğini yaptıktan sonra yeni alıcılara ulaştırıyor. Osmanlı dönemine ait duvar saatlerinden nostaljik radyolara, pirinç terazilerden porselen fincan takımlarına ve antika kameralara kadar, 150-200 yıllık ürünlerin bulunduğu dükkan ise ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor.

"Yıllar sonra bu benim işim oldu"

Emekliliğindeki boş zamanınını hobisiyle doldurduğunu ifade eden Polattaş, "Çocukluğumdan beri ilgim, hevesim, hobimdi. Ama yıllar sonra bu benim işim oldu. Ben kamudan emekliyim. Emekli olalı 18 yıl oldu. 18 yıldır da bu işin ticaretini yapıyorum. Etnografik ürünler onları çevre ilçelerden topluyorum. Çok zevkle, keyifle yapıyorum. Bunları da işte alıp bakımını yapıp, temizliğini yapıp tekrar müşterilerime sunuyorum. Tabii ki bunların talebi ilimizde sınırlı. Ama il dışından gelen müşterilerden talep daha fazla geliyor. İstanbul, Ankara büyükşehirlerden esnaf arkadaşlarım var. Onlarla ara ara görüşüyoruz, ziyaret ediyorlar, onlara veriyorum. Ayrıca bizim ayda bir antika pazarımız olur, oraya gidiyorum. Orada alışveriş yapıyorum" dedi.

"Bizim bu işimizde sınırsız çeşit var"

Antikacılığın çok kapsamlı olduğunu ve profesyonellik istediğini kaydeden Polattaş, "Bizim bu işimizde sınırsız çeşit var. İnsanlar geçmişte ihtiyaçlarına göre, kültür seviyesi, ekonomik durumuna göre taleplerini bir şekilde karşılamak için değişik ürünler, objeler yapmışlar. Tabii ki her birinin kıymeti, değeri farklı. Koleksiyonerler var, bakır obje koleksiyonu yapıyor, porselen obje koleksiyonu yapanlar var, pirinç obje koleksiyonu yapanlar var. Bir de genel öyle ürün alıp satanlar var. Elimde ortalama 150-200 yıl arasında değişik ürünlerim var" diye konuştu.

"Bu hobiyi bir stepne gibi de düşünebilirsiniz"

Kendisinin yıllardır kamu kurumlarında çalıştıktan sonra hayalindeki işini yapmaya başladığını söyleyen Polattaş, "Bütün genç arkadaşlarıma, kardeşlerime tavsiyem, illa antika veya etnografik otantik ürünler değil, herhangi bir hobilerinin olması. Hayat sürprizlerle dolu. Adam, mühendislik okumuş, farklı bir iş yapıyor. Tıp okuyan sanatkar arkadaşlarımız var. Herhangi bir okulda okuyor ama sevdiği işi yapıyor. Bir işi severek yaparsanız başarı geliyor. Bu hobiyi de bir stepne gibi de düşünebilirsiniz. Onun için bütün gençlere, arkadaşlarıma tavsiye ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Cemalettin Polattaş'ın Antika Aşkı - Son Dakika

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