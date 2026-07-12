Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, turistlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, turistlerle bir araya geldi

Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, turistlerle bir araya geldi
12.07.2026 10:48  Güncelleme: 10:50
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Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Sinek Çayı Vadisi ve Soğuk Su gözesinde dinlenen turistleri ziyaret ederek sohbet etti ve çevre temizliğine dikkat çekti.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kentteki turistlerle bir araya geldi.

Sinek Çayı Vadisinde ve Soğuk Su gözesinde dinlenmek ve güzel bir gün geçirmek isteyen binlerce turist her hafta sonu bölgeleri ziyaret ediyor.

Doğanın eşsiz güzellikleriyle buluşan vadi ve su gözesi kıymetli misafirlerini yaz mevsimi boyunca ağırlıyor. Başkan Şehmus Karamehmetoğlu, şehrin sıcağından uzakta serinlemek ve vakit geçirmek üzere çevre il ve ilçelerden bölgeye gelen turistleri ziyaret ederek iyi eğlenceler dileklerini iletti Başkan Karamehmetoğlu, turistlerle sohbet ederek çevre temizliğine dikkat çekip güzel bir gün geçirmeleri temennisinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, turistlerle bir araya geldi - Son Dakika

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