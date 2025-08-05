CerModern'de 8. Uluslararası Solo Dans Festivali

CerModern, 30 ve 31 Ağustos'ta "8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali"ne ev sahipliği yapacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, açık hava sahnesinde izleyiciyle buluşacak festival, bireyin bedeniyle kurduğu anlatıyı merkeze alan, dansı yalnızca bir gösteri değil bir düşünce ve keşif alanı olarak gören anlayışı öne çıkarıyor.

Solo performansların gücünü ve samimiyetini ön plana çıkaran özgün yapısıyla dikkati çeken festival, 13 ülkeden 20 dans sanatçısını ağırlayacak.

Türkiye ve dünyadan önde gelen dansçıların katılımıyla 2 gün sürecek festival programında, çağdaş ve kavramsal dans performanslarının yanı sıra atölye çalışmaları ve sanatçı buluşmaları yer alacak.

Festivalin koordinatörlüğü Esma Meydan, program danışmanlığı ise çağdaş dans alanında ulusal ve uluslararası platformlarda etkin çalışmalarıyla tanınan Deniz Alp, Özgür Adam ve Galip Emre tarafından yürütülüyor.

CerModern'in 15. yılına denk gelen bu edisyon, mekanla sanat arasında kurulan sürdürülebilir bağa da vurgu yapıyor.

İzleyiciyi 2009'dan bu yana çağdaş sanatın pek çok disipliniyle buluşturan CerModern, "Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali" aracılığıyla dansı sanatsal üretimin yaşayan, nefes alan bir biçimi olarak sunuyor.