Çeşme'de Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çeşme'de Bayram Tatili Yoğunluğu

Çeşme'de bayram tatili nedeniyle oteller, plajlar ve çarşılar yoğunluk yaşarken, turizmciler doluluk oranının beklentilerin üzerinde olduğunu belirtiyor. Tatilcilerin ilgi gösterdiği Çeşme'de plajlar neredeyse tamamen dolarken, turizm merkezinin 50 bin yatağı da doldu. Bayram süresince 1 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

17.06.2024 13:31
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İç turizmin önde gelen merkezlerinden Çeşme'de oteller, plajlar, çarşılar ve yollarda görülen hareketlilikle bir bayram klasiği yaşanıyor.

Denizi, rüzgarı ve plajlarıyla turistlerin ilgi gösterdiği Çeşme, arife gününden itibaren tatilcileri ağırlamaya başladı.

Yoğun araç girişi nedeniyle bazı sokaklarda trafiğin durma noktasına geldiği ilçede plajlar ise neredeyse tamamen doldu.

Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı turizm merkezinde yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki ünlü Ilıca Plajı'na gelenler yer bulmakta zorlandı.

"Doluluk, beklentimizin üzerinde"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, önceki gün başlayan yoğunluk sayesinde otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını söyledi.

Bu durumun tüm turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Otellerimizdeki doluluk, beklentimizin üstünde gerçekleşiyor. Bayram tatilinin 9 gün olması turistleri farklı lokasyonlarda tatil yapmaya yöneltti. Çeşme'de 3-4 gün tatil yapan Bodrum, Marmaris'e veya Yunan adalarına geçiyor, tekrar beldemize gelerek tatiline devam ediyor. Turizm tabii ki tatil günlerini çok seviyor. Her bayram doluluğumuzu neredeyse milyonlara ulaştırıyoruz günübirlik tatilcilerle birlikte. Çeşme'nin 50 bin yatağı doldu. Günübirlikçilerle birlikte tatil nüfusu 500 bine ulaşmış durumda. Bayram süresince 1 milyon rekorunu kırarız diye düşünüyoruz."

Yakup Demir, Kurban Bayramı'nın ardından da rezervasyonların yüksek dolulukta gözüktüğünü, ilçe olarak bu yıl turizm hedeflerini yakalayabileceklerini düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Tatil, Çeşme, Turizm, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çeşme'de Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika

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