Cevdet Yılmaz Selimiye Camii\'nde İnceleme Yaptı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Lefkoşa'da restorasyonu devam eden Selimiye Camii'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile birlikte restorasyonu devam eden tarihi Selimiye Camii'nde incelemelerde bulunduk. Restorasyon çalışmalarıyla kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılması konusunda emeği olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.