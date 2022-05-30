Chill-Out Festival ilk kez Urla'da - Son Dakika
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Chill-Out Festival ilk kez Urla'da

30.05.2022 16:49
Chill-Out Festival ilk kez Urla'da

'Yeryüzündeki Cennet' mottosunu takip ederek her yıl elektronik müzikseverleri bir araya getiren Chill-Out Festival, 19 Haziran tarihinde ilk defa Urla'daki Sultanlar Vadisi'nde gerçekleştirecek.

'Yeryüzündeki Cennet' mottosunu takip ederek her yıl elektronik müzikseverleri bir araya getiren Chill-Out Festival, 19 Haziran tarihinde ilk defa Urla'daki Sultanlar Vadisi'nde gerçekleştirecek.

15 Mayıs'ta İstanbul'da ilki düzenlenen festivalin ikinci etabı İzmir'in Urla ilçesindeki Sultanlar Vadisi'nde düzenlenecek.Setlerinde egzotik tonlarla, Orta Doğu enstrümantasyonunu yavaş, dokulu derin ritimlerini birleştiren Ali Kuru, ükemizin en önemli Dj'lerinden Can Tanca, elektronik dans müziği dünyasından İngiliz ikili Depart, genç Alman Dj Iorie, canlı performanslarının gücüyle, kulaktan kulağa yayılan yeni grup Lalalar ve Tuba Twooz bu yılki Chill-Out Festival Urla 2022'nin konukları olacak.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Festival, İstanbul, Haziran, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Chill-Out Festival ilk kez Urla'da - Son Dakika


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