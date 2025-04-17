Çinicilik Kursuyla Hem Eğleniyorlar Hem Kazanıyorlar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çinicilik Kursuyla Hem Eğleniyorlar Hem Kazanıyorlar

Trabzon'daki çini kursu, katılımcılara stres atma ve aile bütçesine katkı sağlama imkanı sunuyor.

17.04.2025 11:38
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Çinicilik kursu sayesinde hem stres atıyorlar hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar

TRABZON - Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Alacahan'da açılan çini kursu sayesinde kursiyerler hem stres atıyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Aralarında emekli öğretmen ve ev hanımların bulunduğu kursa yoğun ilgi olurken, kursiyerlerin yaptıkları eserler adeta göz kamaştırdı.

Kursiyerlere geçmişten günümüze gelen çini sanatını öğretmeye çalıştıklarını belirten Dumlupınar Üniversitesi Seramik Bölümü mezunu, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Zuhal Aksoy, "Kursiyerlerimize geçmişten günümüze gelen geleneksel çini sanatını öğretmeye çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz arasında emekli öğretmenlerin yanı sıra ev hanımları yer alıyor. Kursiyerlerimiz hem üretiyorlar hem de yaptıkları ürünleri maddi anlamda değerlendirip aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Kursumuzda evde kullanılabilecek bütün ürünlerden,dekorasyona varana kadar hepsini kullanıyoruz" dedi.

Çinicilik sanatının Mezopotamya döneminden günümüze geldiğini kaydeden Aksoy, "Çinicilik sanatı Mezopotamya döneminden günümüze kadar geliyor. Kursumuza ilgi yoğun şekilde sürüyor hemen hemen her yaş gurubundan katılım var. Kursiyer sayımız 28, en yaşlı kursiyerimizin 65 yaşında. Bir şeyler ürettikçe bir nevi rehabilite oluyorlar, yıllar sonra böyle bir yeteneklerinin olduklarını fark ediyorlar" diye konuştu

Kursiyerlerden emekli öğretmen Leyla Tarı, kurs sayesinde çinicilik sanatını öğrenme imkanı bulduğunu belirterek, "Eskiden beri bu sanata çok hevesim vardı. Kurs sayesinde bu sanatı öğrenme imkanı buldum. Burada dostluklar kuruyoruz bu da hoşumuza gidiyor strese çok iyi geliyor. İki yıldır kursa ara ara geliyorum el çalışması konusunda bayağı beceri kazandım" dedi.

Kursiyerlerden ev hanımı Zekiye Kalman ise kursun bir nevi terapi etkisi olduğunu ifade ederek, "Henüz yeni başladım hocamızın yardımıyla inşallah bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şu anda tablo yapmaya çalışıyorum. Bir nevi stres atıyoruz terapi etkisi oluyor" diye konuştu.

(BK-TŞ-EK-Y)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çinicilik Kursuyla Hem Eğleniyorlar Hem Kazanıyorlar - Son Dakika

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