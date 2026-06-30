Türkiye Çin dostluğu Marmaris\'te sahneye taşınacak

Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı kapsamında Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu, 10 Temmuz'da Marmaris'te ücretsiz bir konser verecek.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu Marmaris'te sahne alacak. 27 kişiden oluşan topluluk, 10 Temmuz Cuma akşamı Marmaris Halk Plajı'nda (Eski Belediye Binası önü) sanatseverlerle buluşacak.

Müzik ve dans gösterileriyle gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlik, Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. İki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağların sanat aracılığıyla daha da güçlendirmeyi hedefleyen program ilçede yaşayan vatandaşlara farklı kültürleri tanıma ve uluslararası bir sanat etkinliğini izleme fırsatı sunacak. - MUĞLA