Çivisiz Camii Restorasyonu İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çivisiz Camii Restorasyonu İlerliyor

Çivisiz Camii Restorasyonu İlerliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba'daki 8,5 asırlık Göğceli Çivisiz Camii'nin restorasyonunda ilerleme %10'u geçti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaklaşık 8,5 asır önce inşa edilen ve Anadolu ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen Göğceli Çivisiz Camii'nin kapsamlı restorasyonunda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 10'u geçti.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Selçuklu döneminde Karadeniz Bölgesi'nde kullanılan ahşap yapım sistemlerinden "çantı tekniği (çivisiz)" ile inşa edilen cami, özgün mimarisine uygun şekilde restore ediliyor. Minaresi bulunmayan cami, çivisiz ve "kurt boğazı" geçme tekniğiyle yapılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'nde, Göğceli Mezarlığı içerisinde yer alan caminin çatı örtüsünün özgün hali olan "hartama" sistemine dönüştürülmesi planlanıyor.

Yenileme çalışmaları kapsamında caminin çatı örtüsü hartama sistemiyle yenilenerek, bu aşamada yapının ve kalem işlerinin dış hava şartlarından korunabilmesi için koruyucu çatı yapılacak. Statik problemleri bulunan cami, onaylı projeleri doğrultusunda restore edilecek. Ahşap yüzeylere koruyucu malzeme uygulanacak, ahşaplar haşerelere karşı ilaçlanacak. Elektrik tesisatı projeye uygun şekilde yenilenecek ve jeneratör yapılacak. Yangına karşı önlem olarak saha tipi yangın dolabı konulacak. Cami içi taban döşemesi yenilenecek.

Restore işine bu yılın şubat ayında başlandı. 32 milyon 730 bin TL'ye mal olacak projenin yüzde 10'u tamamlandı. Restorasyon işleminin 20 Ağustos 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çivisiz Camii Restorasyonu İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
10:05
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı Dehşet anları kamerada
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:12
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk görüntü Kıyafeti dikkat çekti
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:13:25. #7.13#
SON DAKİKA: Çivisiz Camii Restorasyonu İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.