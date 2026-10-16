Çivril'deki Amazonlar lahdi Roma kabartmalarıyla Denizli Kent Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çivril'deki Amazonlar lahdi Roma kabartmalarıyla Denizli Kent Müzesi'nde sergileniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çivril\'deki Amazonlar lahdi Roma kabartmalarıyla Denizli Kent Müzesi\'nde sergileniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çivril'deki Eumenia Antik Kenti çevresinden günümüze ulaşan Amazonlar lahdi, Denizli Kent Müzesi bahçesinde sergileniyor. Roma dönemine ait kabartmaları ve insan figürleriyle dikkat çeken lahdin milattan sonra 2. yüzyıl sonları ile 3. yüzyıl başlarına tarihlendiği belirtiliyor.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Eumenia Antik Kenti'nin çevresinden günümüze ulaşan Amazonlar lahdi, Roma dönemine ait kabartmalarıyla Denizli Kent Müzesi bahçesinde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Çivril'in köklü tarihine ışık tutan Amazonlar lahdi, üzerindeki ayrıntılı kabartmalar ve insan figürleriyle dikkat çekiyor. Roma döneminden günümüze ulaşan tarihi eser, Denizli Kent Müzesi bahçesinde koruma altında sergileniyor. Lahdin önünde bulunan bilgilendirme tabelasında, eserin milattan sonra 2. yüzyılın sonları ile 3. yüzyılın başlarına tarihlendiği belirtiliyor. Roma dönemine ait olduğu kaydedilen lahdin buluntu yeri ise Eumenia Antik Kenti territoriumu olarak gösteriliyor.

Taş üzerine işlenen hareketli sahneler ve figürler, dönemin sanatsal anlayışına ilişkin önemli izler taşıyor. Eser, Çivril ve çevresinin antik dönemdeki tarihi önemini ortaya koyan kültürel miras örnekleri arasında yer alıyor. Antik yerleşimleri ve arkeolojik kalıntılarıyla dikkat çeken Çivril, binlerce yıllık geçmişinden izler taşıyor. Eumenia Antik Kenti çevresinden günümüze ulaşan Amazonlar Lahdi de ilçenin tarihi zenginliğini yansıtan eserlerden biri olarak öne çıkıyor.

Denizli Kent Müzesi bahçesinde ziyaret edilebilen lahit, arkeoloji meraklılarının yanı sıra bölgenin geçmişini tanımak isteyen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Amazonlar Lahdi, Çivril'in tarımı ve doğal güzelliklerinin yanı sıra köklü kültürel mirasıyla da ön plana çıktığını gözler önüne seriyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatDenizliAS RomaÇivrilKültürYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir’de sağanak felaketi Köprü çöktü, ulaşım durduruldu Balıkesir'de sağanak felaketi! Köprü çöktü, ulaşım durduruldu
Eşref Saral’a silahlı saldırı Eşref Saral'a silahlı saldırı
52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi 52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi
Nihat Kahveci, 6-0’lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana Nihat Kahveci, 6-0'lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana
60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu Türk şekerleme devi iflas etti 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türk şekerleme devi iflas etti
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
09:40
Galatasaray’dan Richarlison bombası Tottenham ile pazarlık başladı
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı
09:37
9.9’luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
09:12
Fahrettin Koca’dan Beşiktaş’ın zaferine olay yorum
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum
08:37
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
08:27
Yollar ona yetmedi Elon Musk uçan Tesla’yı tanıttı
Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı
07:44
ABD’de ilkokula silahlı saldırı En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 10:01:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Çivril'deki Amazonlar lahdi Roma kabartmalarıyla Denizli Kent Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei