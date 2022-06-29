Düğün fotoğrafları için kurulan platformlarda mutlu günlerini ölümsüzleştiren çiftler, daha sonra tekne ile açıldıkları gölde nilüfer çiçekleriyle fotoğraf çektiriyor.

Denizli 'nin Çivril ilçesinde iki yıl önce turizme kazandırılan lavanta bahçesi, düğün fotoğrafları için doğal stüdyo olarak ilgi görüyor.

Kaynak: AA

Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Çivril'deki lavanta bahçesi düğün fotoğrafları için doğal stüdyo oldu - Son Dakika

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