Çivril'deki lavanta bahçesi düğün fotoğrafları için doğal stüdyo oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çivril'deki lavanta bahçesi düğün fotoğrafları için doğal stüdyo oldu

29.06.2022 11:01
Çivril'deki lavanta bahçesi düğün fotoğrafları için doğal stüdyo oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki yıl önce turizme kazandırılan lavanta bahçesi, düğün fotoğrafları için doğal stüdyo olarak ilgi görüyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki yıl önce turizme kazandırılan lavanta bahçesi, düğün fotoğrafları için doğal stüdyo olarak ilgi görüyor.

Çivril Belediyesi tarafından Çivril-Dinar yolu üzerindeki Beydilli Mahallesi'nde 2020 yılında 23 dekar alan üzerinde oluşturulan lavanta bahçesi, Işıklı Gölü'ndeki nilüfer sezonunun açılmasıyla birlikte çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

İlk hasadı geçen yıl yapılan lavanta bahçesinin ziyaretçileri arasında dünya evine girecek çiftler dikkat çekiyor.

Düğün fotoğrafları için kurulan platformlarda mutlu günlerini ölümsüzleştiren çiftler, daha sonra tekne ile açıldıkları gölde nilüfer çiçekleriyle fotoğraf çektiriyor.

Mahalle sakinlerinden Gülgün Kaya, AA muhabirine nilüfer çiçeğinin yanı sıra lavanta bahçesi sayesinde bölgenin çok sayıda ziyaretçi çektiğini belirterek, manzaranın görülmeye değer olduğuna işaret etti.

YORUMLAR
500
Jandarma komandolar Denizli'nin ciğerlerinde kuş uçurtmuyor Jandarma komandolar Denizli'nin ciğerlerinde kuş uçurtmuyor Alevlere teslim olan kokoreç dükkanı küle döndü Alevlere teslim olan kokoreç dükkanı küle döndü
Kaynak: AA

Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çivril'deki lavanta bahçesi düğün fotoğrafları için doğal stüdyo oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:50 Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
10:33 Adana'nın ünlü tatlıcısı Kadayıfçı Olcay'ı kurşuna dizen katilin ilk vukuatı değilmiş! Ağabeyini de pompalı tüfekle öldürmüş
10:25 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 16,67 seviyesinden işlem görüyor
10:09 Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım
10:07 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı
09:54 Asgari ücret ne kadar zamlanacak? Merakla beklenen toplantı bugün, işte masadaki formül ve rakamlar
09:32 Ukraynalı kadınlar orduya sıra dışı destek! Çıplak fotoğraflarını satarak 800 bin dolar topladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 11:09:39. #1.12#
SON DAKİKA: Çivril'deki lavanta bahçesi düğün fotoğrafları için doğal stüdyo oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement