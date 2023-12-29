Cizre\'de 100. Yıl Halk Kütüphanesi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Cizre'de kütüphane açılışına katıldı

ŞIRNAK - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yıl anısına yapılan halk kütüphanesi açılışına katıldı.

5 bin metrekare kapalı alanı olan Cizre 100. Yıl Halk Kütüphanesi, aynı anda 800 öğrenci yararlanabiliyor. İçerisinde kent kitaplığı, bebek, çocuk ve gençlik bölümleri, engelsiz çalışma alanları, eğitim sınıfları, toplantı ve sergi salonu yer alıyor.

Yatırımlarla çocukların artık dağa gitmek istemediğini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, geçmişte bir kültür başkenti olan Cizre'nin terörden ayıklanmış, huzurun, mutluluğun, çocukların gülerek halay çektiği, çocukların vatanını, milletini severek ve güzel bir gelecek ümidiyle bu kütüphaneleri, okulları, gençlik merkezlerini kullanarak güzel yarınlara, güzel bir Cizre için hep birlikte ant içtiklerini söyledi.

Devletin tüm kurumları olarak Şırnak'ın, Cizre'nin çok önemli olduğunu belirten Yazgı, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 100. yılımızda 100 kütüphane hedefi koyduk. Bu sayıyı tamamladık. hatta geçtik. Cizre kütüphanemiz bizim de göz bebeğimiz oldu. Kütüphanemiz 5 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip ve 800 tane gencimiz aynı anda bu kütüphaneden yararlanabiliyor. Kütüphane bünyesinde 100 kişilik çok amaçlı salon var. Biz, kütüphaneleri sadece kitapların varlığı olarak görmemek lazım. Kütüphaneler bilgi erişimin taçlandığı bir yapıdır. Kütüphaneler gençlerimiz ancak tam anlamıyla kimliğini bulabiliyor" dedi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu topraklar gerçekten gençliğini yaşayamayan insanlarımızla dolu. Şimdi onların çocuklarıyla aynı topraklardayız. Şu an huzurlu bir ortamdayız belki de tarihinde bu kadar huzur içerisinde bir şehirde yaşıyoruz. Bizim devlet olarak bir tek amacımız var. Bu çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kütüphanede ders çalıştıklarını söyleyen Semanur Dayar, kütüphanenin çok güzel olduğunu, atmosferin iyi olduğunu kaydetti.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şırnak valisi Cevdet Atay, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir ve il protokolü katıldı.