Cizre'de gönüllü öğretmenler ilk sergilerini açtı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde gönüllü öğretmenler, yaptıkları ilk eserleri "İlk İzler" ismiyle sergiledi.

İlçede görev yapan gönüllü öğretmenler, yaptıkları ilk eserlerini belediyenin fuaye alanında "İlk İzler" adıyla sergi düzenledi. Dört ana konu üzerinde yapılan çalışmalar, ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

Çalışmalar hakkında bilgi veren ressam Nihat Levent, Cizre halkının sanata olan ilgisini göstermek için sergi açtıklarını söyledi.

Sanat etkinliklerinin bölgede zamanla azaldığı değerlendirdiklerini belirten Levent, "Sergimizde genel olarak Cizre ve Cizre'nin dışında olan kültürün burada aktarılması veya daha nadir olarak resme aktarılması amaçlı etkinlik düzenliyoruz. Çalışmalarda Cizre halkımızın sanatseverlerini ve sanatseverlerin var olup ama bilinmediğini, üst düzeyler bakımından bilinmediğini veya coğrafyada sanatçıya az önem verildiğini hissettirmeye çalıştık. Burada yaptığımız çalışma ile görüyoruz ki sanatın azalmadığını ve daha çok olduğunu fark ettik" dedi.

Resim sergisini gezen Abdulaziz Bilge, bu tür çalışmaların desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Hocaların ekseriya ilk eğitimlerini Cizre'de aldığını Cizre'de yetiştiğini ifade eden Bilge, "Yetiştikten sonra farklı üniversitelerde bu bölümleri okudular ve ilk defa burada görmüş olduğunuz bu resim sergisini açmış oldular. İlk resimleri ve heyecanlarını burada görebiliyoruz. Böyle bir serginin açılmasıyla bizde çok mutlu olduk. Cizre tarihiyle ilgili resimleri gördük. Bunun dışında da resim sanatının çok güzel inceliklerini yansıtan tablolarla karşılaştık" şeklinde konuştu.