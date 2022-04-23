Çocuklar, 23 Nisan'da Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler - Son Dakika
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Çocuklar, 23 Nisan'da Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler

23.04.2022 23:26

Çocuklar, 23 Nisan'da Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler Van Olimpik Yüzme Havuzunda eğitim gören kursiyerler ellerinde Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler.

Çocuklar, 23 Nisan'da Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler

VAN - Van Olimpik Yüzme Havuzunda eğitim gören kursiyerler ellerinde Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler.

İpekyolu ilçesine bağlı Olimpik Yüzme Havuzunda eğitim gören kursiyerler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına binaen ellerinde Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler. Havuzda Türk bayrağı açan kursiyerler, renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklar, 23 Nisan'da Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler
Çocuklar, 23 Nisan'da Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler
Çocuklar, 23 Nisan'da Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler
Çocuklar, 23 Nisan'da Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler

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Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Yüzme, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çocuklar, 23 Nisan'da Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler - Son Dakika


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