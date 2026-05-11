Çocuklar için Su Altı Kaşifleri Atölyesi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Müzesi Atölyeleri kapsamında 8-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik "Su Altı Kaşifleri" atölyesi düzenleniyor.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, atölyede çocukların hem bilimsel bilgileri deneyimleyerek öğrenmesi hem de Çanakkale'nin su altındaki tarihi mirasıyla tanışması hedefleniyor.

Bilim, deney ve tarih odaklı olarak kurgulanan atölyede çocuklar, Çanakkale Boğazı'nın yapısını tanıyarak, akıntı sistemiyle ilgili bilgi edindi.

Gemilerin nasıl yüzdüğünü ve denizaltının nasıl çalıştığını deneylerle öğrenen çocuklar, tarih ile iç içe kurgulanan bu atölyede Nusret Mayın Gemisi'nin görevlerini ve savaş sırasında üstlendiği kritik rolü keşfetti.

Batıklarla tanışan çocuklar, günümüzde batıklara bir dalgıcın nasıl daldığını, dalış ekipmanlarının ne işe yaradığını, derinliklere indikçe renklerin nasıl kaybolduğunu ve su altındaki iletişimin nasıl sağlandığını gibi birçok bilgiyi uygulamalarla öğrendi.

Çanakkale'nin su altı tarihinin ele alındığı bölümde ise çocuklar, hazırlanan oyun kartları ile Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda bulunan batıkları harita üzerinden inceleyerek, çeşitli sebeplerle batan batıkları ve su altı mirasının izlerini keşfetti.

Programın sonunda çocuklara verilen "su altı kaşifi" kartlarıyla öğrendikleri bilgiler pekiştirildi.

Çocuklar, kartların arka yüzünde yer alan afiş çalışmasıyla su altı mirasının korunmasına yönelik kendi mesajlarını ve sloganlarını oluşturdu.