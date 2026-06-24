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Çocuklar Müzede Sanatla Buluştu

Çocuklar Müzede Sanatla Buluştu
24.06.2026 14:48
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Samsun Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar, müze gezisinin ardından seramik atölyesinde eserler yarattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde çocuklar için "Müzeden Sanata: Seramik Figür Atölyesi" çalışması yapıldı.

Samsun Müzesi'ndeki etkinlikte, 8 ila 12 yaş arasındaki çocuklara müze tanıtıldı.

Müze gezisinin ardından çocuklar, burada gördükleri eserleri hayal güçlerini kullanarak seramiklere işledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü'nde Araştırma Görevlisi Nagihan Gümüş Akman, burada yaptığı açıklamada, seramik çalışmasını çocukların hayal dünyasına bıraktıklarını söyledi.

Çocukların hayal dünyasını çamura işlemesini sağladıklarını belirten Akman, "Çocuklar çok keyifli bir an geçiriyor. Onlar için unutulmaz bir gün. 8-12 yaş grubu ile bugün çalışıyoruz. Çocuklarla beraber önce müzeyi gezdik, tarihi eserleri tek tek inceledik. Sonra orada bulunan figürleri çamura aktarmalarını istedim. Sonrasında bu çamurları fırına vererek seramik haline getireceğiz. Çocukların hayal dünyası çok geniş, ortaya çok ilginç eserler çıktı." dedi.

Minikler ise ilk kez çamurdan seramik çalışması yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çocuklar Müzede Sanatla Buluştu - Son Dakika

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