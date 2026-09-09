Çocuklar sinema etkinliğinde doyasıya eğlenip açık havada film izlediler

Isparta Belediyesince düzenlenen Yaz Akşamı Çocuk Sineması etkinliği bu kez Mehmet Tönge Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Mahalledeki kapalı pazar yerinin yanına kurulan dev ekrandan film izlemenin keyfini süren çocuklar, çeşitli etkinlikler ile doyasıya eğlendi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldiği günden bu yana çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşmasına büyük önem gösteriyor. Bu doğrultuda Yaz Akşamı Çocuk Sineması etkinlikleri devam ediyor. Etkinlik, Mehmet Tönge Mahallesi ile devam etti.

Balon Parkta doyasıya eğlenen çocuklar, mini lunaparkta oyunlarla vakit geçirdi. Patlamış mısır, pamuk şeker ve içecek ikramlarıyla birlikte neşeleri ikiye katlanan çocuklar, açık havada dev ekrandan film izlemenin keyfini sürdü.

Sinema etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Çocuklar, "Şişme balona bindik. Pamuk şeker aldık. Mısır yedik. Çok eğlenceli oldu, çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız çünkü ilk defa böyle bir etkinliğe geldik. Şükrü dedemize teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Aileler: "Mahallemizde çok güzel bir etkinlik oldu"

Yaz Akşamı Çocuk Sineması etkinliğine katılan aileler ise hem kendilerinin hem de çocuklarının çok eğlendiğini söylediler. Aileler, "Çocuklarımızı, etkinliği göstermek için getirdik. Onlar film izliyorlar biz de eşlik ediyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Çocuklar da eğleniyor, biz de eğleniyoruz. Mahallemizde çok güzel bir etkinlik oldu. Böyle etkinlikler oldukça biz de katılmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle etkinliklerin devamı gelir. Belediye Başkanımıza böyle bir etkinlik sağladığı için çok teşekkür ederiz" dediler.

Muhtar Parıldar: "Bu etkinlikler çocuklarımıza çok güzel bir anı olacak"

Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Parıldar, düzenlenen etkinliklerin çocuklar için çok güzel bir anı olarak kalacağını belirtti. Muhtar Parıldar, "Belediyemizin yapmış olduğu Yaz Akşamı Çocuk Sineması etkinliği mahallemizde gerçekleştirildi. Bu etkinler sadece çocukların değil halkımızın da kaynaşmasını, bir araya gelmesini sağlıyor. Çocukların bu etkinliklerle özgüvenleri yerine geliyor. Çok mutlu oluyorlar. Belki de hiçbir yerde böyle bir hizmet yoktur. Bu güzel hizmeti ücretsiz bir şekilde veriliyor. Halkımızın kaynaşması ve bir araya gelmesi sağlanıyor. Müthiş bir hizmet, bundan dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımız oyun alanlarında eğlendiler, güzel vakit geçirdiler. İkramlarla çok mutlu oldular. Bunlar çocuklarımıza çok güzel bir anı olacak. Okulların açılmasına yakın bir zamanda bu etkinliklerle motivasyonları iyice yükseldi. Çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Bu yapılan etkinlikten dolayı değerli Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz" açıklamalarında bulundu.

Sinema etkinliği Belediye Başkan Yardımcıları Musa Macit ve Ender Güven ile Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Parıldar'ın çocuklara yapboz hediye etmesiyle son buldu.