Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çocuklarla Tarihe Yolculuk" programında öğrenciler, şehrin tarihi ve kültürel mirasını yerinde keşfetme fırsatı buldu.

Bu yıl "Mimari ve Zarafetin Buluşması: Vakıf Medeniyeti" temasıyla kutlanan Vakıf Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen program, Kütahya'nın tarihi ve vakıf eserlerini çocuklara tanıtmayı amaçladı.

Etkinlik, Hıdırlık Tepesi'nde başladı. Eğitimci-yazar Mesut Kocaman rehberliğinde gerçekleştirilen gezide öğrencilere, vakıf eserlerinin yalnızca mimari yapılar olmadığı; yardımlaşma, dayanışma ve toplumsal sorumluluk anlayışının somut örnekleri olduğu anlatıldı.

Program kapsamında öğrenciler, Kütahya'nın önemli vakıf eserlerini ziyaret ederek yapıların tarihi ve mimari özellikleri hakkında bilgi aldı. Gezi sırasında Hazer Dinari Mescidi, Çini Müzesi, Ulu Camii, Sakahane ve Takvacılar Camii ziyaret edildi.

Mesut Kocaman, ziyaret edilen eserlerin yapılış hikayelerini ve vakıf geleneğindeki yerlerini öğrencilere anlatarak, tarihi yapıların taşıdığı kültürel değerleri aktardı. Çocuklar da eserlerin mimari detaylarını inceleyerek vakıf medeniyetine dair önemli bilgiler edindi.

Programın son durağı ise Germiyan Sokağı oldu. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken sokakta bulunan İrvasa Konağı'nda ağırlanan öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vakıf kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, çocukların etkinliğe gösterdiği ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Tarihi ve kültürel mirasla buluşan öğrenciler için unutulmaz anlara sahne olan etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - KÜTAHYA