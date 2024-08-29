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Çocukluk hayali gerçek oldu, evinin çatı katını adeta müzeye dönüştürdü

Sivas'ta bu evin çatı katına adım atan, adeta zamanda yolculuğa çıkıyor

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş yeni yaptığı evinin çatı katını adeta müzeye dönüştürdü. Görenleri geçmişte yolculuğa çıkartan odayı çocukluktan bu yana hayal eden Adem Karaman, çatı katının tamamını antika eşyalarla süslemeyi hedefliyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel Beldesi'nde yaşayan Adem Karaman, çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürerek evinin çatı katını adeta bir müzeye çevirdi. 15 yaşından beri büyük bir tutkuyla topladığı antika eşyaları çatı katında sergileyen Karaman, bu özel köşesinde boş zamanlarını geçirerek huzur buluyor. Görenleri zamanda yolculuğa çıkaran çatı katını tamamen bir müze haline getirmeyi hedefleyen Karaman, bu özel koleksiyonunu gelecek nesillere aktarmak istiyor.

"Evin çatı katı komple müze gibi olacak"

Hazırladığı odayı güvenlik kamerası ile 7 gün 24 saat kontrol eden Adem Karaman, "Çocukluktan beri eşya topluyordum. Çatı katında kendime ait bir oda yaptım. Orada antikaları topladım, biriktirdim. 15 yaşından bu yana ilk önce pul koleksiyonuyla, demir paralarla biriktirmeye başladım. Ondan sonra evi yapınca eski kilimlerden tespihlerden, teyp kasetinden, teyplerden kendime burayı yaptım. Burada 2 bin parçaya yakın malzeme var. Gelip görenler ben beğeniyor. Boş zamanlarda geliyorum burada çay içiyorum, oturuyorum eskiyi burada yaşatıyorum. Bu odada geçmişe yolculuğa çıkıyorum. Eskilerden gaz ocağım, gaz lambaları, kilimler, paralar, tespihler, telefonlar var. Bayağı bir malzeme var. İleride öteki odaya da geçeceğim. Evin çatı katı komple müze gibi olacak" şeklinde konuştu.