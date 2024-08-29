Çocukluk hayali gerçek oldu, evinin çatı katını adeta müzeye dönüştürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Çocukluk hayali gerçek oldu, evinin çatı katını adeta müzeye dönüştürdü

Sivas'ta yaşayan Adem Karaman, çocukluk hayalini gerçekleştirerek evinin çatı katını bir müzeye dönüştürdü. Antika eşyalarla süslenen bu özel köşede zaman yolculuğuna çıkan Karaman, koleksiyonunu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

29.08.2024 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocukluk hayali gerçek oldu, evinin çatı katını adeta müzeye dönüştürdü

Sivas'ta bu evin çatı katına adım atan, adeta zamanda yolculuğa çıkıyor

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş yeni yaptığı evinin çatı katını adeta müzeye dönüştürdü. Görenleri geçmişte yolculuğa çıkartan odayı çocukluktan bu yana hayal eden Adem Karaman, çatı katının tamamını antika eşyalarla süslemeyi hedefliyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel Beldesi'nde yaşayan Adem Karaman, çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürerek evinin çatı katını adeta bir müzeye çevirdi. 15 yaşından beri büyük bir tutkuyla topladığı antika eşyaları çatı katında sergileyen Karaman, bu özel köşesinde boş zamanlarını geçirerek huzur buluyor. Görenleri zamanda yolculuğa çıkaran çatı katını tamamen bir müze haline getirmeyi hedefleyen Karaman, bu özel koleksiyonunu gelecek nesillere aktarmak istiyor.

"Evin çatı katı komple müze gibi olacak"

Hazırladığı odayı güvenlik kamerası ile 7 gün 24 saat kontrol eden Adem Karaman, "Çocukluktan beri eşya topluyordum. Çatı katında kendime ait bir oda yaptım. Orada antikaları topladım, biriktirdim. 15 yaşından bu yana ilk önce pul koleksiyonuyla, demir paralarla biriktirmeye başladım. Ondan sonra evi yapınca eski kilimlerden tespihlerden, teyp kasetinden, teyplerden kendime burayı yaptım. Burada 2 bin parçaya yakın malzeme var. Gelip görenler ben beğeniyor. Boş zamanlarda geliyorum burada çay içiyorum, oturuyorum eskiyi burada yaşatıyorum. Bu odada geçmişe yolculuğa çıkıyorum. Eskilerden gaz ocağım, gaz lambaları, kilimler, paralar, tespihler, telefonlar var. Bayağı bir malzeme var. İleride öteki odaya da geçeceğim. Evin çatı katı komple müze gibi olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Çocukluk, Karaman, Sivas, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çocukluk hayali gerçek oldu, evinin çatı katını adeta müzeye dönüştürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 00:48:51. #1.11#
SON DAKİKA: Çocukluk hayali gerçek oldu, evinin çatı katını adeta müzeye dönüştürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement