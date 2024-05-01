ÇOMÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri Tarafından Çocuk Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

ÇOMÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri Tarafından Çocuk Şenliği Düzenlendi

ÇOMÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri Tarafından Çocuk Şenliği Düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından taşımalı eğitimde öğrenim gören köy çocukları için çocuk şenliği düzenlendi. Şenlikte, müzik öğretmeni adayları tarafından çocuk şarkıları, oyunlar ve türkülerle unutulmaz bir gün yaşatıldı. Şenliğe katılanlara köylü kadınlar tarafından pişi ikram edildi.

01.05.2024 15:08
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından çocuk şenliği düzenlendi.

Merkeze bağlı Musaköy köyünde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında gerçekleştirilen şenlikte, taşımalı eğitimde öğrenim gören köy çocukları gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Öğrencilerle bir araya gelen müzik öğretmeni adayları ders koordinatörü Ögr. Gör. Çiğdem Ergun Güvenç ile köyde adeta bayram havası estirdi.

Çocuk şarkıları, oyunlar ve türkülerden bir seçki ile hem küçüklere hem büyüklere unutulmaz bir gün yaşattı.

Musaköy Muhtarı Salih Şahin'in de destek verdiği şenliğe katılanlara köylü kadınlar tarafından hazırlanan pişi ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat ÇOMÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri Tarafından Çocuk Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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