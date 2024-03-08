Çorum'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Çorum'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon

Çorum\'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon

Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.

08.03.2024 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi.

Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen, aktivist ve rehber Nilüfer Mavideniz'in organize ettiği etkinlik kapsamında ilçeye gelen kadınlar, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından kadınlar, Hitit Yolu'nun 6 kilometrelik parkurunu oluşturan Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşünün ardından meditasyon yaptı.

Etkinlik kapsamında ayrıca dans gösterisi düzenlendi.

Mavideniz, AA muhabirine, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Nilüfer Mavideniz, "Yürüyüşümüz esnasında doğanın kendi doğamızla bir araya nasıl geldiğini, yaşamımızdaki uyum, denge, kolaylık ve hafifliğin hissedilebilir edinimleri aktardık. Dünya Kadınlar Günü'nde bu meditatif etkinlikte birlik ve beraberlik içinde buluşup doğa ile iç içi çok güzel bir gün geçirdik." dedi.

Kaynak: AA

Boğazkale, Çorum, Kadın, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çorum'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun'da Kadınlar Korosu 8 Mart Kadınlar Günü Konseri Verdi
    21:16 Samsun'da Kadınlar Korosu 8 Mart Kadınlar Günü Konseri Verdi

    Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Türk halk müziği konseri düzenledi. Konserde seslendirilen türküler büyük beğeni topladı ve davetliler tarafından alkışlandı. Konser, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.

  • Çınarlı Köyü Tarihi Camisi Restorasyonu Tamamlandı
    21:08 Çınarlı Köyü Tarihi Camisi Restorasyonu Tamamlandı

    Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi, cuma namazının ardından yeniden ibadete açıldı. Camide yapılan açılış programına, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, üniversite rektörü, bölge müdürü, il genel meclisi başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, AK Parti başkanı, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.

  • KKTC'de kadınların geleneksel yiyecekleri üretip satmalarını sağlayan mutfak hizmete açıldı
    20:24 KKTC'de kadınların geleneksel yiyecekleri üretip satmalarını sağlayan mutfak hizmete açıldı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kadınların geleneksel yiyecekleri üretip satmalarını sağlamak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle kurulan mutfak, hizmete açıldı. Artisan İstasyon Mutfağı, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA-Koop) işbirliğinde ve TİKA'nın destekleriyle Dikkarpaz bölgesinde kurulan 'Artisan Dipkarpaz Mutfağı' için açılış töreni düzenlendi. Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, TİKA Lefkoşa Program Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Erenköy Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve vatandaşlar katıldı.

  • Dünya Kadınlar Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Süs' sergisi açıldı
    20:15 Dünya Kadınlar Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Süs' sergisi açıldı

    Dünya Kadınlar Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Süs' sergisi, sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Sergide, 13 sanatçının 31 eseri yer alıyor ve erkek sanatçıların kadının hayatındaki yerini anlatan bir bakış açısı sunuluyor. Sergiye ek olarak, kadın sanatçıların katılımıyla söyleşi programları da düzenlenecek.


20:40 Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
20:08 Seçil Erzan’dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim Seçil Erzan'dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:52 Canlı anlatım Mücadelede resmen gol yağmuru var Canlı anlatım! Mücadelede resmen gol yağmuru var
17:18 Arda Turan’dan Seçil Erzan açıklaması: Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması: Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım
21:01 Sanki Premier Lig Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı Sanki Premier Lig! Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı
20:22 ABD’li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı ABD'li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 21:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement