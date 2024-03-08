Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi.
Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen, aktivist ve rehber Nilüfer Mavideniz'in organize ettiği etkinlik kapsamında ilçeye gelen kadınlar, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız'ı ziyaret etti.
Ziyaretin ardından kadınlar, Hitit Yolu'nun 6 kilometrelik parkurunu oluşturan Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşünün ardından meditasyon yaptı.
Etkinlik kapsamında ayrıca dans gösterisi düzenlendi.
Mavideniz, AA muhabirine, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Nilüfer Mavideniz, "Yürüyüşümüz esnasında doğanın kendi doğamızla bir araya nasıl geldiğini, yaşamımızdaki uyum, denge, kolaylık ve hafifliğin hissedilebilir edinimleri aktardık. Dünya Kadınlar Günü'nde bu meditatif etkinlikte birlik ve beraberlik içinde buluşup doğa ile iç içi çok güzel bir gün geçirdik." dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Çorum'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon - Son Dakika
Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Türk halk müziği konseri düzenledi. Konserde seslendirilen türküler büyük beğeni topladı ve davetliler tarafından alkışlandı. Konser, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.
Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi, cuma namazının ardından yeniden ibadete açıldı. Camide yapılan açılış programına, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, üniversite rektörü, bölge müdürü, il genel meclisi başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, AK Parti başkanı, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kadınların geleneksel yiyecekleri üretip satmalarını sağlamak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle kurulan mutfak, hizmete açıldı. Artisan İstasyon Mutfağı, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA-Koop) işbirliğinde ve TİKA'nın destekleriyle Dikkarpaz bölgesinde kurulan 'Artisan Dipkarpaz Mutfağı' için açılış töreni düzenlendi. Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, TİKA Lefkoşa Program Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Erenköy Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve vatandaşlar katıldı.
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