Çorum'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Çorum'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı

Çorum\'da Jandarma\'nın 187. Yılı Kutlandı
15.06.2026 13:59
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Çorum'da, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yılı etkinliklerle kutlandı, çelenk sunumu yapıldı.

Çorum'da, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187'nci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Çorum'da Jandarma Teşkilatı'nın187. kuruluş yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı önünde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Jandarma Teşkilatı adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan katıldı.

"Halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir"

Düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından konuşan Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, "187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, soğuk sıcak, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çorum'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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