Çorum\'un Boğazkale ilçesinde madımak otu toplama mevsimi başladı

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Doğada yetişen madımak otu, ilkbaharın gelmesiyle Çorum'un Boğazkale ilçesinde toplanmaya başlandı.

Yöresel lezzetler arasında yer alan ve doğada kendiliğinden yetişen madımak, zahmetli bir sürecin ardından sofralara geliyor.

İlkbaharla birlikte ilçe merkezinde ve köylerdeki kadınlar madımak toplamak için kırların yolunu tutuyor.

Kadınlar, tek tek doğadan topladıkları madımakla hem aileleri için yemek yapıyor hem de pazarlarda satarak ek gelir elde ediyor.

İlçe sakinlerinden 76 yaşındaki Ulviye Kaynak, çocukluk döneminde başladığı madımak otu toplamayı yaklaşık 70 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Her yıl bahar döneminde bir bıçak ve bir poşet ile araziye çıktıklarını belirten Kaynak, günlük ortalama 1,5 kilogram madımak toplayabildiğini kaydetti.

Madımak taze tüketildiği gibi konserve veya kurutularak da saklanıyor.

Kadınların binbir emekle topladığı madımak otu, Puduhepa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde işlenerek, konserveye dönüştürülüyor.

Zahmetli bir sürecin ardından mutfağa ulaşan madımak otu, geleneksel yöntemlerle pişirildikten sonra sarımsaklı yoğurt ile servis ediliyor.