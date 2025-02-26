Artun Hoinic yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, Rus müzik geleneğinin seçkin eserlerini İstanbul'da sanatseverler için yorumladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, keman performansıyla uluslararası yarışmalarda adından söz ettiren Marc Bouchkov, orkestraya eşlik etti.
Sergei Prokofiev'in 1 nolu keman konçertosuyla başlayan konser, Belçikalı besteci Eugene Ysaye'nin solo keman için hazırladığı eserle devam etti.
Hoinic yönetimindeki orkestra, Modest Mussorgsky'nin "Bir Sergiden Tablolar" adlı başyapıtını da seslendirdi.
Konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › CRR Senfoni Orkestrası'ndan Rus Müziği Ziyafeti - Son Dakika
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