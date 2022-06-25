Cudi Dağı zirvesinde gemi siluetinde yapılar için düğmeye basıldı - Son Dakika
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Cudi Dağı zirvesinde gemi siluetinde yapılar için düğmeye basıldı

25.06.2022 10:54

Cudi Dağı zirvesinde gemi siluetinde yapılar için düğmeye basıldı Şırnak Valisi Osman Bilgin başkanlığında 2022 Cudi Festivali Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Cudi Dağı zirvesinde gemi siluetinde yapılar için düğmeye basıldı

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Osman Bilgin başkanlığında 2022 Cudi Festivali Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Cudi Dağı Sefine bölgesinin turizme kazandırılması için proje hazırlandı. Şırnak Cudi Dağı'nda yapılan başarılı operasyonlar sonucu güven ve huzurun hakim olduğu bölgede, Cudi Festivali hazırlıkları da devam ediyor. Vali Bilgin, Temmuz ayında Cudi Dağı Sefine bölgesinde çok güzel bir organizasyon yapacaklarının müjdesini verdi. Vali Bilgin, "Cudi Dağı'nda halkımızla ve yurt dışından gelen misafirlerimiz ile birlikte yaşayacağız. Ben Şırnak halkını ve ülkemizin her köşesinde bulunan vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Ayrıca yurt dışındaki turistlere de Şırnak'ın çok özel bir yer olduğunu, mutlaka gelip buraları görmeleri gerektiğini, özellikle Cudi Dağı'nın ilahi dinler açısından da çok önemli bir ziyaret yeri olduğunu söylemek istiyorum. Şimdiden Cudi Dağı'nda çok yönlü bir merkez yapacağız, gemi şeklinde bir proje hazırlıyoruz. Onu da en kısa sürede hayata geçireceğiz. Camisiyle, sosyal alanlarıyla beraber, belki Musevilik, Hristiyanlık açısından önem arz eden ibadet noktalarıyla birlikte insanlığın yeniden doğuşu, yeniden bir araya gelişinin ve sadece insanlık değil aslında, canlıların, en önemli canlı olan insan ve sonrasında hayvanların yeniden dirilmesinin simgesi olarak Cudi'de, yeniden insanlığın dirilmesinde hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Osman Bilgin, Cudi Dağı, Şırnak, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cudi Dağı zirvesinde gemi siluetinde yapılar için düğmeye basıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cudi Dağı zirvesinde gemi siluetinde yapılar için düğmeye basıldı - Son Dakika
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