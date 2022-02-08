Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verecek - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Vivaldi, Bach ve Mozart'ın eserlerinin yer alacağı konserle dinleyiciyle buluşacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, keman sanatçısı Ezgi Su Apaydın'ın solist olarak yer alacağı konser, 11 Şubat saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Programın ilk yarısında Apaydın, Barok dönemi bestecilerinden Vivaldi'nin klasik müziğe damgasını vurmuş "Mevsimler" adlı eserini yorumlayacak.

Konserin ikinci ve üçüncü bölümünde, Johann Sebastian Bach'ın "Brandenburg" ve Mozart'ın "Divertimento" eserleri seslendirilecek.