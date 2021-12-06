Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Hasan Niyazi Tura'nın bestelediği "Konçertango" adlı eseri müzikseverlerle buluşturacak.
ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Rengim Gökmen'in yöneteceği konser, 10 Aralık saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda düzenlenecek.
Konserin ilk bölümünde Tura'nın kendisi için bestelediği "Konçertango", keman virtüözü Cihat Aşkın'ın yorumuyla seslendirilecek.
Orkestra, konserin ikinci bölümünde Georges Bizet'in "Senfoni Do Majör" eserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 'Konçertango' konseri - Son Dakika