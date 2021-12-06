Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan "Konçertango" konseri - Son Dakika

Konserin ilk bölümünde Tura'nın kendisi için bestelediği "Konçertango", keman virtüözü Cihat Aşkın'ın yorumuyla seslendirilecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Rengim Gökmen 'in yöneteceği konser, 10 Aralık saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda düzenlenecek.

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