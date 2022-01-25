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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, "Oda Müziği Konseri" verecek - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, "Oda Müziği Konseri" verecek

25.01.2022 18:02
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, "Oda Müziği Konseri" verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Oda Müziği Konseri"ni müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Oda Müziği Konseri"ni müzikseverlerin beğenisine sunacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra, geniş eser yelpazesi bulunan oda müziğinin seçkin eserlerini dinleyicisiyle buluşacak.

Kemanlarda Serkan Kısa, Cevahir Yunak, viyolada Ecem Akkuş, kontrbasta Tuğçe Kurt, piyanoda Çağla Çoker, klarnette Gözde Çevik'ten oluşan orkestra, Karaev, Hacıbeyov ve Prokofiev'in oda müziği eserlerini seslendirecek. Konserde ayrıca solist Mehmet Kerim Okanşar, piyanonun gözde eserlerinden oluşan bir repertuvarla resital verecek.

Konser, 28 Ocak Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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Tuğçe Kurt, Çukurova, Konser, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, 'Oda Müziği Konseri' verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, "Oda Müziği Konseri" verecek - Son Dakika
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