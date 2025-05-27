Çukurova Üniversitesi'nde Yıl Sonu Konseri

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, yıl sonu konserinde sahne aldı.

ÇÜ Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen konser, Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı öğretim görevlileri Levent Taşkesen ve Levent Ayan'ın katkılarıyla gerçekleşti.

Didem Eskiyörük ve Gizem Gökçe'nin şefliğindeki konserde, öğrenciler repertuarlarında yer alan çeşitli eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konserde misafir sanatçı olarak yer alan Tayfun Karakelle de öğrencilere eserleriyle eşlik etti.