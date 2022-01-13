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Cumhurbaşkanın elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü alan Salim usta o anları anlattı - Son Dakika

Cumhurbaşkanın elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü alan Salim usta o anları anlattı

13.01.2022 21:41

Cumhurbaşkanın elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü alan Salim usta o anları anlattı 80 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar;

Cumhurbaşkanın elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü alan Salim usta o anları anlattı

80 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar;

"Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkarken 30 saniye elinin ayağının titredi"

" Bu atölye 1946 yılında rahmetli babam tarafından kuruldu"

"Cumhurbaşkanımıza köyümde doğalgaz yok. Doğalgaz istiyoruz dedim"

"Bu şekilde bir ödül aldığım için sevinçliyim, gururluyum"

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde yaşayan 80 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Yaşar, sahneye çıktıktan sonra 30 saniye ayaklarının titrediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'ne katıldı. Törende 68 yıldır çamuru sanata dönüştüren 80 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar, 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü layık görüldü. Aynı zamanda devlet sanatçısı da olan Yaşar, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

" Bu atölye 1946 yılında rahmetli babam tarafından kuruldu"

Ardından Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyüne dönen Salim Yaşar, 1946 yılında rahmetli babası tarafından kurulan çömlek atölyesinde işleri devam ettirdiğini söyleyerek, "Bu atölye 1946 yılında rahmetli babam tarafından kuruldu. ve o günden bu güne kadar çömlekçiliğe devam ediyorum, çalışıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. 2002 yılı kadar köyümde 80 tane atölye vardı, krizden dolayı şuanda 30 tane atölye var çalışmakta olan" dedi.

"Bu şekilde bir ödül aldığım için sevinçliyim, gururluyum"

Kendisinin devlet sanatçısı olduğunu bu ödülü Türkiye'den 20 kişiye verildiği anlatan Yaşar, "Cumhurbaşkanımız bana bu ödülü verdi. bu ödülün anlamı yaşayan insan hazinesi ve biz bugün Ankara'da bu ödülü Türkiye genelinde 20 tane sanatkara takdim edildi. ve bu şekilde bir ödül aldığım için sevinçliyim, gururluyum. Ben bu ödülü Cumhurbaşkanımızdan alırken kendi adıma almadım. Kınık köyündeki çömlekçiler adına aldım. Bu ödülde bütün çömlekçilerin emeği vardır diye düşünüyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkarken 30 saniye elinin ayağının titredi"

Yaşar son olarak Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkarken 30 saniye elinin ayağının titrediğini anlatarak, "Heyecanlandım. Ama 30 saniye sonra Cumhurbaşkanımızın güler yüzü ve samimiyetiyle benim heyecanım gitti. Onun o güler yüzünün verdiği heyecanla benim bir isteğim vardı köyüm adına. Kendi adıma hiçbir isteğim yok. Kendisine Cumhurbaşkanım benim yaşım 80. Benden artık ne kasaba olur ne şehir olur. Ama köyüm adına sizden bir şey istiyorum dedim. 'Buyur' dedi. Köyümde doğalgaz yok. Doğalgaz istiyoruz dedim ve anında Enerji Bakanını aradı. İşe el attı. İnşallah en kısa zamanda ona da kavuşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanın elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü alan Salim usta o anları anlattı
Cumhurbaşkanın elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü alan Salim usta o anları anlattı
Cumhurbaşkanın elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü alan Salim usta o anları anlattı

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cumhurbaşkanı, Doğalgaz, Bilecik, Atölye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Cumhurbaşkanın elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü alan Salim usta o anları anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanın elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü alan Salim usta o anları anlattı - Son Dakika
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