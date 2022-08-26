Sanatçı Doğukan Manço Sakarya'da sevenleriyle buluştu - Son Dakika
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Sanatçı Doğukan Manço Sakarya'da sevenleriyle buluştu

26.08.2022 23:28
Sanatçı Doğukan Manço Sakarya'da sevenleriyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında Barış Manço'nun oğlu şarkıcı Doğukan Manço, sahneye çıktı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında Barış Manço'nun oğlu şarkıcı Doğukan Manço, sahneye çıktı.

Sakarya Millet Bahçesi'nde eski Sakarya stadyumundan kalan tribünde düzenlenen konsere katılmak isteyen sanatseverler, etkinlikten saatler önce alana geldi.

Konserde Manço, konserde sevilen şarkıları tribünü dolduran Sakaryalılar için seslendirdi.

Müzikseverler, sanatçının performansıyla şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

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Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ikinci etabı yapıldı Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ikinci etabı yapıldı Tour Of Sakarya'nın 2. etabı tamamlandı Tour Of Sakarya'nın 2. etabı tamamlandı
Kaynak: AA

Doğukan Manço, Barış Manço, Sakarya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Doğukan Manço Sakarya'da sevenleriyle buluştu - Son Dakika

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