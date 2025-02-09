Cura Ustası: Yörük Kültürünü Yaşatıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cura Ustası: Yörük Kültürünü Yaşatıyor

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Emekli öğretmen Necati Arslan, cura çalarak Yörük kültürünü genç nesillere aktarıyor.

09.02.2025 13:48
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- Bir kültürel mirası korumak için ömür adadı: unutulmaya yüz tutmuş curayı geleceğe taşıdı

Emekli öğretmen, geleneksel yörük ezgilerini yaşatıyor

Bağlamadan curaya uzanan bir ustalık hikayesi

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki emekli öğretmen, Yörük kültürüne ait cura çalgısını hem yapıyor hem de kendi besteleriyle çalarak gelecek nesillere aktarıyor. Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan öğretmen, yıllar içinde cura yapımına yöneldi ve 'Ekizce' adını verdiği özel bir model geliştirdi. Kültürel mirası yaşatmayı amaçlayan emekli öğretmen, tezenesiz çalma tekniğiyle de dikkat çekiyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşamını sürdüren 71 yaşındaki cura ustası Necati Arslan, yıllardır yöresel müziğin unutulmaması için emek veriyor. Çocukluğundan itibaren Teke Yöresi'nin ezgileriyle büyüdüğünü belirten Arslan, müziğe olan ilgisinin ortaokul yıllarında başladığını söyledi. 1970 yılında bir bağlama edinen Arslan, cura sesini daha iyi yansıtmak için 1973'te özel olarak el yapımı bir cura yaptırdı. Zaman içinde enstrüman yapımına da ilgi duyan Arslan, 1980'li yıllarda bağlama oymaya başladı. Ancak bağlamaların pahalı olması nedeniyle satış yapamadığını belirten Arslan, bu nedenle cura yapımına yöneldiğini ifade etti.

Kendisine has yeni model geliştirdi

Cura yapımında dut, iğde ve ardıç ağaçlarını kullandığını belirten Arslan, özellikle ardıcın Yörük kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Ustalarından öğrendiği yöntemlerle cura çalmaya devam ettiğini ve birçok şenlik ile sahne etkinliğine katıldığını dile getiren Arslan, curanın akord ve ton sorunlarını aşmak amacıyla "Ekizce" adını verdiği özel bir model geliştirdiğini söyledi. Bu modelde iki telli ve üç telli curayı birleştirerek aynı anda çalma imkanı sağladığını ifade etti.

Yörük kültürünü hayatta tutmaya çalışıyor

Kültür Bakanlığı'ndan da belgeleri bulunan Arslan, curayı tezenesiz çalma tekniğini de benimsediğini belirtti. Yörük kültürünün unutulmaması için çabalarını sürdüren Arslan, bir köylüsünün yaşadığı olay üzerine yakılan bir ağıdın hikayesini anlatarak kendi besteleriyle birlikte cura eşliğinde söyledi.

Tek hedefi genç nesillere aktarmak

Emekli öğretmen Necati Arslan, geleneksel çalgıları ve kültürel değerleri yaşatarak genç nesillere aktarmayı hedeflediğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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