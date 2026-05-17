DAGC Ödülleri: İHA 9 Ödül Aldı

17.05.2026 18:58
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, İhlas Haber Ajansı'na 2025'te 9 ödül verdi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), "Gazetecilik başarı ödülleri" sonuçlarını açıklandı, İHA'ya 9 ödül verildi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ile birlikte geleneksel olarak düzenlediği Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda 2025 yılının başarılı gazetecileri belirlendi. Jüri; Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Elazığ, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Van ve Hakkari illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada yaklaşık 200'ün üzerinde başvuruyu değerlendirdi.

DAGC'nin "Gazetecilik başarı ödülleri"nde İhlas Haber Ajansı'na 5 ödül geldi. İşte İHA'nın aldığı ödüller;

1-Ümit Kılıç Yaşam Haberi: Sebahattin Yum Iğdır-İHA "Valiye var gaziye yok"

2-Sayıl Narmanlıoğlu Ekonomi Haberi: Merve Gökbakan Ağrı-İHA "Ağrı'dan dünyaya"

3-Sayıl Narmanlıoğlu Ekonomi Haberi: Olgun Yıldız Ardahan-İHA "Süt üreticileri düşük fiyattan şikayetçi"

4-Cemal Çelebi Yerel-Fotoğraf: Dursun Murat Aydın Erzurum-Oltu - İHA "Oltu"

5-Tevfik Akan Yaygın-Fotoğraf: Özkan Olcay Bitlis-İHA "Koyun sürüleri"

6-Durdemir Bilirdönmez TV Yaygın Haber: Öznur Demir Bayburt-İHA "Son tandır ustası"

7-Hüseyin Uray TV Haber Görüntü: Salih Akkuş Van-İHA "İnci Kefali"

8-Adnan Vangölü TV Görüntü (Spor): Mehmet Emin Kızılca İHA Erzurum "Vali Paraşütle uçtu

9-Sebahattin Yılmaz TV Görüntü-Drone: Işık Çapanoğlu Kars-İHA "Menderesler" - ERZURUM

