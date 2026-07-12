Damal Şenliklerinde Atatürk Silüeti Görülemiyor - Son Dakika
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Damal Şenliklerinde Atatürk Silüeti Görülemiyor

Damal Şenliklerinde Atatürk Silüeti Görülemiyor
12.07.2026 20:13
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Damal'daki şenlikte kötü hava koşulları nedeniyle Atatürk silüeti izlenemedi.

Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla düzenlenen ve bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"nde, havanın bulutlu olması nedeniyle silüet izlenemedi.

Şenlik kapsamında akşam saatlerinde silüetin oluştuğu seyir terasına çıkan ziyaretçiler, havanın kapalı ve yağışlı olması nedeniyle Atatürk silüetini izleyemedi.

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Nurhayat Görmez, silüeti görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Doğa olayının, hava koşullarının uygun olduğu günlerde temmuz ayının sonuna kadar görülebileceği belirtildi.

Damal'da oluşan Atatürk silüeti

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarıgündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl haziran veya temmuzda düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Damal Şenliklerinde Atatürk Silüeti Görülemiyor - Son Dakika

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