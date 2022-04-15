'dan Türkiye'nin ilk 5G stadyum konseri - Son Dakika
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'dan Türkiye'nin ilk 5G stadyum konseri

15.04.2022 16:52
'dan Türkiye'nin ilk 5G stadyum konseri

Nil Karaibrahimgil, Vodafone'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Vodafone Park'ta düzenleyeceği konserde sahne alacak.

Nil Karaibrahimgil, Vodafone'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Vodafone Park'ta düzenleyeceği konserde sahne alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nil Karaibrahimgil, Vodafone'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Vodafone Park'ta düzenleyeceği, Türkiye'nin ilk 5G stadyum konserine katılacak.

Şarkıcının Vodafone 5G'nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisiyle stattaki sahneye bağlanacağı ve hologram olarak görüneceği konserde, Türkiye dahil toplam 10 ülkeden çocuklar da hologramlarıyla sahnede yer alacak.

Karaibrahimgil'in toplam 5 şarkı söyleceği konserde, dünya çocukları yöresel kıyafetleri içinde kendi dans ve şarkılarıyla sanatçıya eşlik edecek. Sunuculuğunu Jess Molho'nun üstleneceği konser, 21 Nisan Perşembe akşamı saat 20.10'da Vodafone Türkiye YouTube kanalı ve CNN Türk'ten canlı yayınlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nil Karaibrahimgil, konserden dolayı büyük heyecan duyduğunu belirterek, "Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'ı çok özel bir konserle dünya çocuklarıyla birlikte kutlayacağız. Aramızda mesafeler olsa da teknoloji sayesinde dünyanın farklı ülkelerinden çocuklarla aynı sahnede buluşacak olmak heyecan verici. Hepimiz için benzersiz bir deneyim olacağına inanıyorum. Vodafone'a bize bu deneyimi yaşama imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum. Herkesi ekranları başından konserimizi izlemeye ve alkış emojileriyle şarkılarımıza eşlik etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Çocuklar hologramları ile sahnede olacaklar

Açıklamaya göre, Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek 23 Nisan konseri için statta özel bir sahne kurulacak. Şarkılarını Vodafone FreeZone Stüdyo'dan seslendirecek olan Nil Karaibrahimgil, 4.5G'ye kıyasla 10 kata kadar daha düşük gecikme süresine sahip olan Vodafone 5G üzerinden stattaki sahneye ve sahnede canlı olarak çalacak orkestrasına yine canlı bağlanacak.

Sahnede hologram görüntüsüyle yer alacak olan Karaibrahimgil'e dünya çocukları da hologramlarıyla eşlik edecek. Ekranları başındaki izleyiciler de "5Gile23Nisan" hashtag'iyle gönderecekleri tweetler ve alkış emojileri ile konser coşkusuna ortak olabilecek.

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Nil Karaibrahimgil, 23 Nisan, Vodafone, 5G, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'dan Türkiye'nin ilk 5G stadyum konseri - Son Dakika


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