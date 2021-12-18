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Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası Gaziantep'te yapıldı

18.12.2021 10:40

- Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası Gaziantep'te yapıldı Uğur Bayraktar'ın yönettiği "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" adlı aksiyon ve dram filminin galası Gaziantep Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yapıldı.

- Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası Gaziantep'te yapıldı

GAZİANTEP - Uğur Bayraktar'ın yönettiği "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" adlı aksiyon ve dram filminin galası Gaziantep Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yapıldı.

Senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün yazdığı, Ufuk Bayraktar ve Gizem Karaca'nın başrolünde oynadığı film, 10 Aralık 2021'de vizyona girdi. Sanko Park AVM'de gerçekleştirilen gala gösterimine SANKO Park AVM Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, oyuncular Ufuk Bayraktar, Timur Ölkebaş, yapımcı Abdurrahman Akpınar ve senarist Serkan Öztürk ile Gaziantepli sinemaseverler katıldı. Filmin gala gösteriminde sinemaseverlerle buluşan Ufuk Bayraktar, Gaziantep'te bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Hayranlarıyla fotoğraf çekimini de ihmal etmeyen Bayraktar, filmi seyircilerin arasında izledi.

Dayı: Bir Adamın Hikayesi

Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşen kahramanımızın köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi, onu çalışması için İstanbul'da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanına gönderirler. Böylece kahramanımız çeşitli olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girecek ve alemdeki zirveye yükseliş hikayesi başlayacaktır. Bu süreçte yaşadığı olaylar sonucu adam kabadayılar alemine girer ve bir süre sonra bu dünyada zirveye yükselir.

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası Gaziantep'te yapıldı
Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası Gaziantep'te yapıldı
Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası Gaziantep'te yapıldı
Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası Gaziantep'te yapıldı

alışveriş merkezi, Ufuk Bayraktar, Serkan Öztürk, Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika


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