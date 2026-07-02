Dede Korkut Şiir Yarışması\'nda dereceye giren isimler açıklandı

Bayburt Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Dünyası Dede Korkut Şiir Yarışması sonuçlandı. Toplam bin 11 şairin katıldığı yarışmada dereceye giren eserler açıklandı.

Seçici kurulun yaptığı puanlama sonucunda yarışmanın birincilik ödülünü, 'Nabzımda Mahşer Sesleri' adlı şiiriyle Hakan İlhan kazandı. Yarışmada ikincilik ödülüne 'Süfi Sahaf ve Kül Denizi' şiiriyle Yaşar Bayar layık görülürken, üçüncülük ödülünün sahibi ise 'Satın Alınan Günah' adlı şiiriyle Mustafa Erkenekli oldu.

Yarışmanın jüri özel ödülünü ise Azerbaycan'dan yarışmaya katılan Aysel Safarli, 'Sen Qurunun Adamı' adlı şiiriyle kazandı.

Yarışmanın koordinatörlüğünü Talat Ülkr ile Fatih Dündar yürütürken, seçici kurulda Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Mehmet Nuri Parmaksız, İmdat Avşar, Selami Şimşek, Sündüs Aslan Akça, Osman Oruç ve Sinan Terzi yer aldı.

Dereceye giren şairlere ödülleri, Bayburt 30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni kapsamında 10 Temmuz'da Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenecek şiir gecesinde verilecek. - BAYBURT